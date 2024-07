112 -blog | Vermiste 13-jarige Hoofddorp terecht, autobranden in Alkmaar

08.53 uur

In de nacht van zaterdag op zondag heeft er rond 02.20 uur een autobrand plaatsgevonden op de Amalia van Solmsstraat in Alkmaar. Eén auto brandde volledig uit en een tweede auto raakte zwaar beschadigd. Naar verluidt zou er sprake zijn van een familieconflict.

Even later was het weer raak op de Amalia van Solmsstraat, een derde auto ging rond 04.20 uur in vlammen op.

Het is niet duidelijk of een verband is tussen de twee autobranden.