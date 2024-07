112 -blog | Tiener uit Buiten-IJ 'in zorgelijke toestand' naar ziekenhuis, brand in portiekflat IJmuiden

56 minuten geleden

Aan de Radarstraat in IJmuiden is rond 17.30 uur brand uitgebroken in een portiekflat. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat er vier mensen ter plekke zijn nagekeken vanwege rookinademing, een persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Op foto's is te zien dat de brandweer een verbrande elektrische fiets uit het pand heeft gehaald. Het is nog niet duidelijk of de fiets iets met de brand te maken heeft.