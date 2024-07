Trotse AZ-fans hoopvol voor het nieuwe seizoen: "We worden kampioen"

Spelersbus

Behalve het spelen van spelletjes en een handtekeningsessie na afloop van de wedstrijd tegen Atalanta is het ook mogelijk om een kijkje in de spelersbus te nemen. De rij om in het voertuig te kijken neemt aan het begin van de middag in rap tempo toe: "Met deze bus wil ik wel op vakantie", roept een enthousiaste supporter.

Als een uur voor de wedstrijd de poorten van het stadion open gaan drommen de hoopvolle supporters richting de tribunes. De wedstrijd tegen Atalanta is gratis en voor niets te bewonderen: "Atalanta is eigenlijk wel een ploeg van Champions League formaat, dat niveau kan AZ ook aan. Ik heb echt heel veel zin in het seizoen."