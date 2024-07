Hersenziekte weerhoudt Jan niet: hij debuteert als romanschrijver

Vanochtend is hij met zijn driewielige ligfiets teruggekomen uit Assendelft. Daar past hij op een huis terwijl de bewoners op vakantie zijn. “Ik probeer mezelf continu uit te dagen. Zo blijft het leven leuk.” Omdat zijn boek klaar is, moest hij weer iets nieuws verzinnen om hem bezig te houden. “’Op een ochtend in bed kreeg ik het idee.”

Een gat in de markt blijkt, want hij paste deze zomer op in het Gooi en in Medemblik. Nu verblijft hij in Assendelft, binnenkort gaat de Haarlemmer naar Brummen en in oktober vertrekt hij naar Frankrijk. “Echt een prachtig landhuis. Ik kom op plekken waar ik anders niet terecht was gekomen.” Wel houdt hij altijd een slag om de arm. “Ik weet nooit hoe ik me dan voel. Dus ja, dat zeg ik er wel bij.”

Stichting Vrienden op de Fiets

Voor vervoer naar de verschillende oppasadressen in Nederland vertrouwt hij zoveel mogelijk op zijn ligfiets. Toen fietsen op een tweewieler niet meer ging, kreeg hij een driewielige ligfiets. Een cadeautje waarmee hij zijn vrijheid terugwon. “Ik ben lid geworden van Stichting Vrienden op de Fiets. Dan kan ik de reis onderbreken en kom ik op bijzondere logeeradressen.”

