Hersenziekte weerhoudt Jan niet: de Haarlemmer debuteert als romanschrijver

Op zijn blog vertelt Jan over zijn leven met een hersenziekte. En hoewel in zijn verhalen vooral zijn flexibiliteit en veerkracht blijken, uit hij ook zijn frustraties over zijn ziekte. Over zijn wankelende evenwicht, valpartijen, de relatie met zijn vriendin, hoe het zijn weerslag heeft op alles. "Ik leef zoveel mogelijk bij de dag. De toekomst wordt er niet leuker op. Waarschijnlijk is die rolstoel dichterbij dan ik denk."

Boos en verdrietig

Natuurlijk is Jan ook af en toe gefrustreerd over wat hem overkomt. "Je moet jezelf blijven kietelen, maar ik kan niet ontkennen dat ik ook af en toe boos en verdrietig ben. Dan trek ik me terug, word ik in mezelf gekeerd. Door de ziekte slaap ik ’s nachts slecht. Dan begin ik te piekeren. Als de zon ’s ochtends schijnt, verdwijnt het weer."