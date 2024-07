Samenvatting: broederstrijd tussen RKAV en FC Volendam is prooi voor de profs

Het duel, omgedoopt tot de Palingderby, trok veel bekijks in het dorp. Het sportcomplex van de amateurtak was dan ook goed gevuld op de zonovergoten zaterdagmiddag. De vele toeschouwers zagen dat RKAV Volendam in de eerste helft zeer goed partij bood tegen de profclub.

RKAV Volendam, dat afgelopen seizoen kampioen werd van de derde divisie, bezorgde FC Volendam de nodige problemen in de omschakeling. Tot ergernis van trainer Rick Kruys was FC Volendam erg slordig en mocht RKAV Volendam lang hopen op een stunt. Pas in de tweede helft wist FC Volendam het verschil te maken.

Opgegroeid

Robert Mühren, die als jeugdspeler begon bij RKAV Volendam, zorgde met een fraai stiftje over doelman Joey van der Plas voor de openingstreffer. Na de 0-1 leek RKAV Volendam moegestreden en zorgde Benaissa Benamar en Quincy Hoeve er nog voor dat de score werd uitgebreid naar 0-3.

Het betekende voor FC Volendam, na eerder zeges op vv Noordwijk en Al Shamal de derde zege deze campagne. Verliezen deed FC Volendam nog niet. Aanstaande vrijdag speelt Het Nieuwe Oranje zijn laatste oefenwedstrijd. Jong Ajax is dan op Sportpark De Toekomst de tegenstander (aftrap 14:00 uur).