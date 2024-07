Parachutist op Texel overlijdt na sprong: "Het was een mooi mens"

Het ongeluk gebeurde even voor 16.00 uur vanmiddag, bij de Postweg. Dat is vlakbij het vliegveld en het naastgelegen Paracentrum Texel in De Cocksdorp.

Ongeloof

Anderhalf uur na het ongeluk belt eigenaar van het Paracentrum Texel, Jan Boyen Rienks, met de redactie van NH. Hij deelt emotioneel zijn verhaal: "Wat begon als een mooie zonnige dag, is geëindigd in een nachtmerrie."

Rienks was zelf de piloot van de betreffende vlucht en kende het slachtoffer goed. "Hij kwam zo'n drie tot vier keer per jaar bij ons als gastspringer." Wat er vanmiddag mis is gegaan, weet Rienks niet. Dat zullen onderzoeken moeten uitwijzen. Volgens de eigenaar is het slachtoffer een zeer ervaren parachutist. "Het was een mooi mens. In de hele springwereld had hij heel veel vrienden. Dit nieuws zal inslaan als een bom."

De politie doet op dit moment onderzoek naar het ongeluk en laat weten: "Er wordt nu gekeken naar onder andere de parachute en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Daarbij wordt rekening gehouden met alle scenario's. Het meest aannemelijke scenario betreft een ongeval."

Geannuleerd

Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens getuigen was de parachutist 'in de knoop was geraakt'. Door het zomerse weer en de zomervakantie was het druk op het vliegveld vanmiddag. Voor vandaag zijn alle sprongen geannuleerd.



Het is niet de eerste keer dat het mis gaat op Texel. Afgelopen mei overleed een Deense militair nadat hij verstrengeld raakte in zijn eigen netten, en van grote hoogte naar beneden viel.