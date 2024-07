AZ op valreep naast Atalanta in vermakelijk oefenduel

De wedstrijd stond vooral in het teken van de gebroeders Koopmeiners. Peer verlengde zaterdag zijn contract in Alkmaar tot 2028. Zijn broer Teun, die een geweldige ontwikkeling in Italië doormaakt, was voor even op bezoek bij zijn oude club.

Beide ploegen deden het in de beginfase rustig aan. Desondanks ontstonden er voor beide clubs voldoende kansen om de score te openen. Teun Koopmeiners was er, mede dankzij een fout van zijn broer Peer, dichtbij in de eerste helft. Eerst kreeg hij de bal uit de lucht pardoes voor zijn voeten, waarna hij op doelman Jeroen Zoet stuitte. Even later kreeg hij vrij baan richting de AZ-doelman, maar de middenvelder schoof de bal naast.

Puike kopbal

Ook AZ liet zich in de eerste 45 minuten niet onbetuigd. Troy Parrot punterde de bal in de openingsfase al rakelings langs de Italiaanse goal, maar na ruim een half uur was het toch raak voor de nieuwe spits, die van ongeveer elf meter knap raak wist te koppen. Beide ploegen gingen vervolgens vrolijk op zoek naar kansen en doelpunten, maar de kleedkamer werd opgezocht met een 1-0 stand.

