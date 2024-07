Man raakt zwaargewond na parachute-ongeluk op Texel

Het ongeluk gebeurde even voor 16.00 uur vanmiddag, bij de Postweg. Dat is vlakbij het vliegveld en het naastgelegen Paracentrum Texel in De Cocksdorp.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, kan de politie nog niet zeggen. Getuigen melden dat de parachutist 'in de knoop was geraakt'. Het slachtoffer viel volgens een woordvoerder van de politie van een 'redelijke hoogte'.

Het slachtoffer wordt op dit moment gereanimeerd, aldus de politie. Die kan nog niks kwijt over de identiteit van het slachtoffer. Het Paracentrum Texel was niet bereikbaar voor commentaar.