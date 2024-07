Het Zaans groen van het rijke koopmanshuis, vereeuwigd door Claude Monet

In de Zaanstreek hebben houten huizen al eeuwenlang een typische groene kleur. Het Zaans groen is uniek en een begrip. Nergens in Nederland vind je zoveel groene houten huizen. Maar wat is Zaans groen eigenlijk? Zaankanter en verfexpert Frits Schuster zoekt samen met verslaggever Michel Gijselhart het antwoord. In een serie van vijf afleveringen gaan ze op onderzoek. In het laatste deel bezoeken ze het oudste groene huis van Zaandam, geschilderd in 1871 door Claude Monet.