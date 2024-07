Peer Koopmeiners beloond met nieuw contract bij AZ tot 2028

In 2016 stroomde Koopmeiners in bij AZ. Peer, het jongere broertje van Teun Koopmeiners, debuteerde in 2018 voor Jong AZ. In het seizoen 2019/20 schopte de middenvelder het tot aanvoerder. Zijn debuut in het eerste volgde op 17 oktober 2021. Tot een vaste waarde schopte hij het echter niet, hij kwam tot veertien wedstrijden in het eerste.

"Bij deze club ben ik groot geworden, dus natuurlijk blijft het bijzonder om hier je contract te verlengen", zegt een trotse Koopmeiners. "Mijn verhuurperiodes zijn onwijs leerzaam geweest. Om een ander soort voetbal te spelen bij andere type clubs was goed om te ervaren. Ook om uit je vertrouwde omgeving te zijn, trek je genoeg lessen uit."

