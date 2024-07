'Grote hoeveelheden' drugs gevonden na brand in woning Amsterdam-Noord

De brand brak gisteravond uit in een appartement aan de Bercylaan, een woning op een van de hoogste verdiepingen van het flatgebouw. Meerdere brandweerwagens werden opgeroepen. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Wel werd al snel duidelijk dat de politie in het appartement een onderzoek was gestart, omdat er sprake zou zijn van 'verdachte omstandigheden'. Door een gespecialiseerd bedrijf werden er in de woning meerdere spullen gevonden die volgens de politie 'wijzen op het produceren van drugs'. Of dat ook betekent dat er sprake was van een drugslab, wordt nog onderzocht.

Wel is dus duidelijk dat er in de woning drugs is gevonden. Om welke drugs het gaat en hoeveel er precies is gevonden, kan de politiewoordvoerder niet zeggen.