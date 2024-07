Zwaagdijk huilt na verwoestende brand: "Hier gaat een stuk dorpsgeschiedenis verloren"

Terwijl de brandweer vrijdag alles in het werk stelde om de schade te beperken, kwam Marcel langs bij de buren. Jacqueline was ook toen bij haar vader. "Zijn handen trilden, hij was in shock. Maar Bobby - hun Jack Russel - had nog niet gegeten, dus hij vroeg wat brokjes. Ik heb hem de hele zak maar meegegeven. Verder kun je weinig doen, het is verschrikkelijk."

Blussen met een tuinslang

De brand is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting. "De vonken sprongen uit de meterkast", heeft August vernomen. "Marcel heeft nog geprobeerd te blussen met een blusdeken en later stond hij nog met een tuinslangetje te sproeien, maar dat hielp niet. Als zo'n rieten dak gaat branden, is er geen houden aan."

Met het verlies van de boerderij gaat er een stukje Zwaagdijker geschiedenis verloren. "Destijds was dat het eerste huis met een televisie. Dus het halve dorp keek daar voor het eerst tv. Later zat er een winkeltje in", weet August. Zijn dochter schudt nog maar eens het hoofd. "Marianne schildert, alle schilderijen zijn ook weg. Ze hebben helemaal niets meer. Geen herinneringen, geen jeugdfoto's of foto's van je ouders."