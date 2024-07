Wegman bereikt halve finale kajakslalom; Hockeysters klaar voor openingsduel

19.09 uur

De 35-jarige Martine Wegman heeft zich vrij eenvoudig geplaatst voor de halve finale in haar sport: de kajakslalom. De Schoorlse, die al geruime tijd in Nieuw-Zeeland woont, eindigde na twee heats bij de beste 16 en dat was ruim voldoende om door te stoten naar de volgend ronde. Morgen is de halve finale.