Teruglezen: Kamminga vreest voor einde Spelen, nog steeds geen medailles

30 juli 2024, 20.40 uur

Zwemmer Arno Kamminga eindigt deze Olympische Spelen zonder individuele medaille. De tweevoudig winnaar van zilver in Tokio heeft zich afgemeld voor de halve finales van de 200 meter schoolslag in Parijs. Zondag eindigde de 28-jarige Amsterdammer als zesde op de 100 meter schoolslag.

"Ik ben er helemaal kapot van om niet in de halve finale van vanavond te kunnen staan. Na de heat van vanochtend heb ik mezelf geblesseerd en na lang nadenken met de medische staf zijn we tot de conclusie gekomen dat ik vanavond niet kan starten. Het is niet de week waarop ik had gehoopt en waarvoor ik heb getraind, maar alles gebeurt met een reden, zeggen ze", schrijft Kamminga op Instagram.