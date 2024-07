Teruglezen: Kamminga grijpt naast medaille, badmintonners Piek en Tabeling uitgeschakeld

16 minuten geleden

Nederland heeft weliswaar verloren van titelfavoriet Frankrijk, maar zat tot het einde in de wedstrijd. In Tokio hadden de handbalsters weinig in te brengen tegen de Fransen, maar in Parijs was het lang spannend. Bij rust was het gat drie punten: 17-14 en dat gat bleef ook in de tweede helft gelijk. Mede dankzij een sterke dekking van de Fransen en een uitblinkende keepster, werd het 32-28 voor Frankrijk.