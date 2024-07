Simon van Dorp trapt eerste dag Olympische Spelen af, Tornike Tsjakadoea later in actie

26 minuten geleden

Het is éindelijk zover. De Olympische Spelen in Parijs zijn begonnen na een schitterende openingsceremonie op vrijdagavond. We hebben vandaag op deze eerste dag direct een bomvol programma met onder meer roeien, hockey, waterpolo en turnen. Judoka Tornike Tsjakadoea (tot 60 kilogram) komt ook in actie.