Tone van Wieten in dubbelvier naar finale; waterpolosters beginnen tegen Hongarije

11.50 uur

De eerste wedstrijden van de Nederlandse tennissers op de Olympische Spelen beginnen minimaal anderhalf uur later. Door de regen in Parijs is de starttijd van 12.00 uur veranderd in 13.30 uur.

Tallon Griekspoor speelt de tweede wedstrijd van zijn baan. Het is nog onduidelijk wanneer zijn partij begint.