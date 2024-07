Simon van Dorp roeit simpel naar kwartfinales, Tone van Wieten in dubbelvier

21 minuten geleden

De Noord-Hollanders Selena Piek en Robin Tabeling verliezen de eerste groepswedstrijd in het badminton. Thailand is met 21-14 en 21-16 te sterk. Piek en Tabeling zitten in een poule met drie andere duo's. De twee beste teams gaan door naar de volgende ronde. Zuid-Korea is morgen de tegenstander.