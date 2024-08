Liveblog: 3x3-basketballers moeten aan de bak, atletiek gaat beginnen

1 augustus 2024, 22.29 uur

"Eigenlijk dacht ik in die laatste 50 meter maar één ding: kom op, je hebt bijna vakantie!", aldus Tes Schouten. De 23-jarige Amsterdamse moest alleen de Amerikaanse Kate Douglass en Tatjana Smith uit Zuid-Afrika voor laten gaan. "Ik had altijd iets van: als ik er nooit in slaag een olympische medaille te halen, is mijn carrière verpest. Ik werd gewoon echt oprecht gestoord van die gedachte. Het was zelfs zo erg dat ik daardoor met mezelf in de knoop raakte. Als ik op het startblok stond, dacht ik maar één ding. Gadverdamme, wat is dit vreselijk."

Ook liet Schouten na afloop weten dat ze haar medaille opdroeg aan haar coach Mark Faber. "Een mooie afsluiting van een rotperiode." Daarmee doelde ze op het onderzoek dat dit jaar werd ingesteld naar haar trainer. Die werd beschuldigd van vermeend grensoverschrijdend gedrag, maar recent vrijgesproken van die beschuldigingen. "Wat andere mensen misschien van hem vinden, deze medaille is ook voor hem. Stik er verder maar in."