Liveblog: zeilster Odile van Aanholt aan de leiding, volleybalsters verspelen voorsprong

"Natuurlijk ben ik teleurgesteld", zei aanvoerster Nika Daalderop van de Nederlandse volleybalsters. "Maar ook trots. We hebben een hele mooie wedstrijd neergezet als team. Maar Turkije is wereldtop. Dan weet je dat het op de belangrijke momenten niet makkelijk wordt."

Oranje leidde in de vroege morgen in de volle Arena Paris Sud, waar het duel om 09.00 uur was begonnen, met 2-0 in sets in het eerste groepsduel op de Olympische Spelen. Een stunt leek in de maak, maar steeds als het naar het einde van een set ging was het met name de voormalig Cubaanse Melissa Vargas die het verschil maakte. Uiteindelijk verloor Nederland na de beslissende vijfde set de wedstrijd met 3-2.