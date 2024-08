Liveblog: waterpolosters strijden voor groepswinst, hockeyers naar halve finale

17.26 uur

Het is Martina Wegman niet gelukt om zich te plaatsen voor de kwartfinales in de kajak cross. De Schoorlse werd derde in haar heat. Ze kwam eigenlijk geen moment in de buurt van de volgende ronde. Haar olympisch avontuur is ten einde.

Bij de kajak cross komen in elke serie drie of vier deelnemers in actie. Zij leggen een parcours af en komen zeven hindernissen tegen. Ook moeten ze een koprol (eskimorol) doen. De nummers een en twee plaatsen zich voor de volgende ronde.