Liveblog: volleybalsters uitgeschakeld, handbalsters verslaan Hongarije

7 minuten geleden

Nederland wint met 30-26 van Hongarije. Daardoor gaan de Oranje handbalvrouwen als nummer twee van de groep naar de kwartfinales.

Daarin zal het een tegenstander uit Scandinavië treffen: Noorwegen, Zweden of Denemarken. Die ploegen spelen vanavond nog hun laatste groepswedstrijd. Als de zaken blijven zoals het nu is, dan wordt het Nederland-Denemarken in de kwartfinale.