Liveblog: Volleybalsters sterk begonnen tegen Turkije, Nederland nog medailleloos

56 minuten geleden

De organisatoren van de Olympische Spelen in Parijs hebben ook de tweede trainingssessie voor triatleten, die voor maandag gepland stond, geschrapt. De reden is de verslechterde waterkwaliteit van de rivier de Seine door zware regenval van vrijdag en zaterdag.

De organisatoren hopen nog steeds dat de wedstrijden op dinsdag en woensdag kunnen doorgaan. Een beslissing hierover verwachten ze maandagavond na nieuwe testen van de kwaliteit van het water.

Er zijn al langer zorgen over de waterkwaliteit in de Seine, waar het zwemonderdeel van de triatlon en het openwaterzwemmen plaatsvinden. In april beloofde Amélie Oudéa-Castéra, de Franse minister van Sport, dat het water van de Seine tijdens de Spelen schoon genoeg zou zijn. Ze opende eerder dit jaar een zuiveringscentrale bij de rivier de Marne, die ten oosten van Parijs in de Seine uitmondt, om schoon water de Seine in te laten stromen.