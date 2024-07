Liveblog: vanavond hockey, zwemmen en handbal, Wegman mist finale op 0,13 seconden

4 minuten geleden

Nederland heeft nog geen medaille weten te behalen op de Olympische Spelen in Parijs. Daar zou vanavond zomaar verandering in kunnen komen. Arno Kamminga start om 21.44 uur in de finale van de 100 meter schoolslag. De Amsterdammer pakte in Tokio op deze afstand al het zilver. Afgelopen jaar eindigde Kamminga op het WK als vijfde op de 100 meter schoolslag.