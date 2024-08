Liveblog: Van Opzeeland gaat op voor goud, Simon van Dorp roeit naar brons

12.15 uur

De Nederlandse hockeysters hebben op de Olympische Spelen de poulefase als winnaar afgesloten. In de laatste groepswedstrijd werd met 5-1 gewonnen van Japan. Nederland was voor het duel al zeker van een plek in de kwartfinales. Frédérique Matla uit Huizen was namens Oranje twee keer trefzeker.