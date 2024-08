Liveblog: tóch goud voor zeilster Van Aanholt, roeister Meester wint olympische finale

12 minuten geleden

Bij de mannen hebben Bart Lambriex en Floris van de Werken toch mee mogen doen aan de medalrace. Op het water in Marseille kregen zij alsnog een startbewijs in de 49er-klasse nadat de Chinese boot de regels had overtreden. In de medalrace hadden zij geen kans meer op een medaille. Uiteindelijk werden de twee Noord-Hollanders zesde in het eindklassement.