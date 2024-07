Liveblog: tennistoernooi Griekspoor voorbij, goed begin 3x3-basketballers

37 minuten geleden

Carlos Alcaraz blijkt op de Olympische Spelen de boosdoener voor Tallon Griekspoor te zijn. Gisteren won de Spanjaard in het enkelspel al. Vandaag was Alcaraz in het dubbelspel met Rafael Nadal te sterk voor de tennisser uit Nieuw-Vennep. Het Nederlandse duo Griekspoor en Koolhof verloor de eerste set, maar pakte de knap tweede set via een tie-break. In een beslissende supertiebreak trapten de Spanjaarden het gaspedaal in en wonnen deze met 10-2. Het tennistoernooi op de Olympische Spelen zit er dus op voor Griekspoor.