Liveblog: Schoorlse Wegman plaatst zich voor heats bij kajak cross, Loran de Munck valt in voltigefinale

Volleybalster Anne Buijs heeft haar interlandloopbaan beëindigd. Dat maakte ze zaterdag bekend nadat Nederland in de groepsfase van de Olympische Spelen werd uitgeschakeld. Buijs speelde 338 interlands.

De 32-jarige Buijs debuteerde in 2008 voor de Nederlandse volleybalsters. Ze was erbij op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016, waar de ploeg als vierde eindigde.

In Parijs was haar inbreng beperkt. Ze speelde maandag een paar punten mee in de verloren wedstrijd tegen Turkije (3-2). Zaterdag tegen de Dominicaanse Republiek viel ze pas in de vierde set in, toen Nederland al tegen een 2-1 achterstand in sets aankeek. Nederland verloor het laatste groepsduel uiteindelijk met 3-1.

"Ik zie dat dat die meiden zich voor 100 procent inzetten, hun best doen, maar je wilt zo graag je steentje bijdragen. Daartoe heb ik weinig kans gekregen. Misschien dat die meiden ook verandering hadden verwacht toen het moeizaam ging. Ze hebben het deze zomer goed gedaan, maar dit is een ander podium, de omstandigheden zijn heel anders. Je wilt zo graag helpen. Het is lastig toekijken. Het gaat niet om mij, maar om het team, maar je voelt je aan de kant toch een beetje machteloos", zei Buijs na afloop van haar laatste wedstrijd tegen de NOS.