Liveblog: roeisters vierzonder pakken goud, judoka Korrel uitgeschakeld in herkansingen

12.59 uur

Judoka Michael Korrel is op de Olympische Spelen van Parijs niet door naar de halve finales. De 30-jarige Korrel moest in de kwartfinales van de klasse tot 100 kilogram zijn meerdere erkennen in de Oezbeek Moezaffarbek Toerobojev, de nummer 4 op de wereldranglijst.

Hij wierp Korrel na 3 minuten op zijn rug en won op ippon. De judoka uit Assendelft gaat nu verder in de herkansingen en kan maximaal nog brons halen. Ook Guusje Steenhuis komt later donderdag in actie in de herkansingen, in de klasse tot 78 kilogram.

De Nederlandse judoploeg wacht in het olympisch toernooi nog altijd op de eerste medaille. Sanne van Dijke verloor woensdag de strijd om brons in de klasse tot 70 kilogram. Wereldkampioene Joanne van Lieshout, kandidate voor het goud in de klasse tot 63 kilogram, werd al in haar eerste partij uitgeschakeld. Ook Tornike Tsjakadoea (-60 kg) Frank de Wit (-81 kg), Noël van 't End (-90 kg) en Julie Beurskens (-57 kg) kwamen niet ver in het toernooi.