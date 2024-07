Liveblog: roeiers jagen op halve finale, Sanna Veerman in actie

12 minuten geleden

Heel overtuigend is het nog niet wat Tes Schouten laat zien. In de series op de 100 meter schoolslag eindigt ze als vijfde in 1.06,89. Dat lijkt genoeg te zijn voor een plek in de halve finale. Schouten is de regerend wereldkampioene op de 200 meter schoolslag. Om in de finale te komen, zal de Amsterdamse wel harder moeten zwemmen.