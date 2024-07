Liveblog: roeiers bezorgen Nederland eerste medailles, waterpolosters onderuit

14.26 uur

In Marseille gaan de zeilers vandaag weer van start. Vandaag komen Odile van Aanholt en Annette Duetz in actie in de 49er FX. Bart Lambriex en Floris van de Werken in de klasse 49er. Race 10, 11 en 12 staan op het programma. De vrouwen staan bovenaan in het klassement, de mannen staan op plek 10. De beste tien boten zeilen afsluitend de medalrace, waarin dubbele punten worden uitgedeeld. Wie aan het eind het minste aantal punten heeft, wint het toernooi.