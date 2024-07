Liveblog: roeiers bezorgen Nederland eerste medailles, Tone Wieten pakt record

47 minuten geleden

Mitch Kolkman is de triatlon op de Olympische Spelen in Parijs als 26e geëindigd. De Haarlemmer, die met zijn 21 jaar de jongste deelnemer was, kwam over de finish in 1 uur, 47 minuten en 21 seconden. Daarmee was hij zo'n vier minuten langzamer dan olympisch kampioen Alex Yee uit Groot-Brittannië.