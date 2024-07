Liveblog: hockeysters winnen van Duitsland; Griekspoor uitgeschakeld door Alcaraz

19.45 uur

Windfoiler Luuc van Opzeeland is niet goed begonnen aan zijn olympisch toernooi in de nieuwe iQFoil-klasse. De 25-jarige Hoofddorper kwam maandag in één race in actie en maakte daarin een valse start. Van Opzeeland krijgt zo 25 punten en staat daarmee onderaan.

"Onhandig, ik was iets te enthousiast", reageerde hij na de race. "Als ik een seconde later was gestart in die wind, was het ook goed geweest. Het was onnodig, maar we wilden graag beginnen. Morgen weer een dag."