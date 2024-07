Liveblog: hockeysters winnen in leeg stadion; Tes Schouten zwemt halve finale 200 meter schoolslag

45 minuten geleden

De Nederlandse hockeyvrouwen met Felice Albers en Frederique Matla hebben ook het derde duel op de Olympische Spelen gewonnen. De ploeg van bondscoach Paul van Ass was met 3-0 te sterk voor China. Nederland heeft net als België nu 9 punten, staat door een minder doelsaldo op plek twee, maar is nu al zeker van een plek in de kwartfinales.

Al in het eerste kwart stond Nederland met 2-0 voor. Freeke Moes tikte de 1-0 binnen, Marijn Veen tekende voor de 2-0. China kwam na de pauze beter in de wedstrijd en kreeg zes strafcorners in korte tijd, alleen leidde dat niet tot een goal. Ondanks de druk van China kwam Nederland op 3-0. Na een fout in de Chinese defensie tikte Maria Verschoor binnen.