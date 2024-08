Liveblog: hockeysters te sterk voor België, Klaver naar finale gemengde estafette

19.11 uur

De gouden zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz weten nog niet hoe hun olympische toekomst als duo er uitziet. "Wie weet, daar hebben we nog geen beslissing over genomen", zeiden ze na afloop van hun succesvolle medalrace in koor.

Hoewel Van Aanholt en Duetz nog niet weten of ze bij de volgende Spelen samen het water opgaan, is dat al wel zeker in de nabije toekomst. "We hebben gelukkig een heel mooi evenement over twee maanden, de America's Cup, op het programma staan", zei Van Aanholt. "Dan zitten we weer samen in de boot, maar met twee andere leuke mensen erbij. Dus dat komt goed en daar hebben we heel veel zin in", aldus Van Aanholt over het oudste zeilevenement ter wereld.