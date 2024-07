Liveblog: hockeyers op voorsprong, handbalsters tegen titelfavoriet

29 minuten geleden

Op het onderdeel kanoslalom greep Martina Wegman net naast een plekje in de finale. Slechts 0,13 seconden kwam de Schoorlse tekort. Met name de twee poortjes die ze aanraakten, bleken achteraf fataal. "Zonder deze foutjes, ik kan het bijna niet zeggen, was ik echt snel. Ik ben blij dat er ook positieve punten aan deze run waren. Het is wat het is", zei ze in een persbericht van het watersportverbond.

"Het doel was absoluut een medaille. Na Tokio geloofde ik echt dat het kon. Ik heb ook hard gewerkt om te geloven dat ik het kon. Richting de race vandaag voelde ik me niet supergoed. Ik zat laag in mijn energie en ik denk dat ik het geloof niet helemaal had."

Wegman komt later nog in actie op het onderdeel cross.