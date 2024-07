Liveblog: herkansing en soevereine roeiers, nieuwe tegenstander Griekspoor

13.33 uur

In de eerste wedstrijd in de 49er FX bij de vrouwen zijn Odile van Aanholt uit Naarden en Annette Duetz vierde geworden. Dat is een prima start voor de Nederlandse zeilers. De wedstrijd duurt nog tot en met 8 augustus in de haven van Marseille. Later komen Bart Lambriex en Floris van de Werken nog in actie in de 49er.