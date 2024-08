Liveblog: handbalsters plaatsen zich voor kwartfinale na ruime winst op Brazilië, goud voor vierzonder

10.45 uur

De Nederlandse handbalsters hebben op de Olympische Spelen in Parijs hun derde zege in de groepsfase geboekt. De ploeg van bondscoach Per Johansson won de vierde groepswedstrijd met 31-24 van Brazilië. Oranje is al zeker van de kwartfinales en speelt in de groep nog tegen Hongarije.

De handbalsters hadden zich na de nederlaag tegen Frankrijk hersteld met de overwinning op Spanje. Tegen Brazilië kwam de zege niet in gevaar. Oranje liep in de eerste helft uit naar 10-7 en ging de rust in met een voorsprong van 17-13. Aan het begin van de eerste helft moest wel Estavana Polman naar de kant. De 31-jarige handbalster raakte, toen een aanval gestuit werd, geblesseerd aan een hand en had verzorging nodig.

In de tweede helft hield Oranje stand, maar werd het aanvalsspel bij vlagen ook slordig. Lois Abbingh, nog niet trefzeker in de eerste helft, vond nu wel meerdere keren het doel. Johansson gaf ook speeltijd aan Kim Molenaar, Laura van der Heijden en Judith van der Helm en hield Polman voor de rest van de wedstrijd op de bank.

Oranje sluit de groepsfase zaterdag af met een wedstrijd tegen Hongarije. Daarna gaat het handbaltoernooi verder met de kwartfinales die plaatsvinden in Lille.