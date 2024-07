Liveblog: Halvefinalist Wegman in de wachtkamer, Van Aanholt eerste in 49er FX

19 minuten geleden

Martina Wegman komt binnen in de halve finale in een tijd van 1.02,36. Van de 25 poortjes, raakt ze er twee waardoor er vier strafseconden bijkomen. Nadat ze de finish over komt schudt ze haar hoofd. De vraag is of haar tijd goed genoeg is voor een plekje in de finale. Voorlopig zit Wegman in de wachtkamer.