Liveblog: Griekspoor treft Alcaraz, Selena Piek kondigt afscheid aan

16.13 uur

Selena Piek heeft direct na haar uitschakeling in het gemengd dubbel haar afscheid aangekondigd. De badmintonster uit Blaricum vertelde dat in RadiOlympia. "Ik vind het mooi geweest", aldus Piek. "Het waren mijn derde Spelen en het was voor mij nooit meer een optie om tot de volgende Spelen door te gaan."

"Ik heb behoorlijk wat blessures gehad, het was met Robin, of niet. En daarnaast hebben we slecht nieuws gehad wat betreft financiën en dergelijke. Waarschijnlijk gaat badminton uit het programma op Papendal. En met het huidige kabinet heb ik er ook geen vertrouwen in dat er meer geld naar sport, laat staan badminton gaat."