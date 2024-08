Liveblog: goud voor roeister Veronique Meester, meerkamper Rik Taam goed begonnen

36 minuten geleden

Nederland eindigt het olympisch judotoernooi voor het eerst in veertig jaar zonder individuele medaille. Zwaargewichten Jelle Snippe en Marit Kamps werden op de laatste dag van het individuele toernooi al in het ochtendblok uitgeschakeld. Zaterdag is nog de gemengde landenwedstrijd in de Arena Champ-de-Mars in Parijs.

Sanne van Dijke pakte drie jaar geleden met brons de enige Nederlandse judomedaille van de Spelen in Tokio. Op voorgaande toernooien waren onder anderen Henk Grol, Anicka van Emden en Edith Bosch succesvol. Het laatste olympische judogoud dateert van Mark Huizinga in 2000. In 1984 in Los Angeles eindigde de judoploeg voor het laatst zonder individuele plak.

De Noord-Hollanders Michael Korrel, Tornike Tsjakadoea en Frank de Wit deden mee op de Spelen in Parijs.