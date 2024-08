Liveblog: geen training voor triatleten in Seine, Tasa Jiya haalt halve finale 200 meter

55 minuten geleden

Tasa Jiya heeft op de Olympische Spelen van Parijs de halve finales bereikt van de 200 meter. De 26-jarige Amsterdamse sprintster eindigde in het opnieuw met bijna 80.000 toeschouwers gevulde Stade de France als tweede in haar serie achter de Britse Daryll Neita. Daarmee verschafte de Nederlands kampioene op 100 en 200 meter zich een directe doorgang naar de halve finales op maandag. Neita klokte 22,39, Jiya liep 22,74.

Jiya eindigde eerder deze zomer op de EK in Rome als vijfde op de 200 meter. Met de estafetteploeg op de 4x100 meter behaalde ze de bronzen medaille. Ze liep op de NK in Hengelo naar de nationale titel in een persoonlijk record van 22,62. Ze bleef toen in de finale Lieke Klaver en Femke Bol voor.