Liveblog: revanche voor Van Opzeeland, hockeymannen en handbalvrouwen in actie

38 minuten geleden

De judoka uit Heemskerk is er niet in geslaagd om ten koste van Somon Machmadbekov de kwartfinale te bereiken in de categorie tot 81 kilogram. De Wit loopt tegen een waza-aria aan van de Tadzjiek en dus is daar nu al het einde van Olympische Spelen voor de 28-jarige De Wit.