Liveblog: Estafetteteam met Lieke Klaver pakt goud op 4x400 meter, Van Opzeeland pakt brons bij het windfoilen

Windsurfer Luuc van Opzeeland heeft meteen na de teleurstellende finale van de medalseries in de iQFoil-klasse de blik op de toekomst gericht. Nog voor hij de bronzen medaille had ontvangen, sprak hij al met plezier over het fietskledingmerk dat hij op de markt gaat brengen. "Een beetje afwisseling, een nieuwe challenge, dat geeft energie", zei de Noord-Hollander, die een modeopleiding in Italië volgde.

"Ik ben met een vriend in Amerika een fietskledingmerk begonnen en als het goed is komt het in oktober of september op de markt", legde Van Opzeeland uit op het strand van Marseille, waar het olympisch zeiltoernooi wordt gehouden. "Het idee is superaerodynamische, maar toch comfortabele kleding. Voor mensen in het weekend of fanatieke wielrenners."

De 25-jarige Nederlander is niet bang dat het project ten koste gaat van zijn training richting de Spelen van 2028, aangezien hij op dezelfde fanatieke manier wil blijven windfoilen.

"Nee, dingen ernaast doen geeft me energie", verklaarde hij. "Dan kom je thuis en doe je even wat anders en de volgende dag kun je er weer volle balk tegenaan. Anders is het ook zo saai, hè. Het is wel leuk hier hoor, maar als je vier jaar op het strand gaat liggen, dan word je daar ook wel een beetje moe van."

Van Opzeeland, die zijn opleiding in Florence volgde, vertelde dat hij de kleding zelf heeft ontworpen. "Dus als het er niet uitziet, dan hoor ik het wel weer", lachte hij. "Nee hoor, ik denk dat het heel 'nice' is."