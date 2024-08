Liveblog: Ajax in Servië tegen Vojvodina (0-0), roeisters vierzonder pakken goud

37 minuten geleden

In Servië moet Ajax het stellen zonder Brian Brobbey en Steven Bergwijn. De twee EK-gangers sloten later aan in de voorbereiding. Afgelopen maandag stond het duo voor het eerst op het Amsterdamse trainingsveld. Voor de wedstrijd tegen Vojvodina liet trainer Francesco Farioli weten dat ze nog niet fit genoeg zijn.