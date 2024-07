Lees terug: roeiers pakken eerste medailles; Tes Schouten haalt finale 200 meter schoolslag

31 juli 2024, 23.00 uur

Medaillekandidate Tes Schouten heeft zich ogenschijnlijk gemakkelijk geplaatst voor de finale van de 200 meter schoolslag. De 23-jarige Amsterdamse leidde in haar halve finale van begin tot eind en zwom met 2.22,74 de derde tijd van de series. De Zuid-Afrikaanse titelverdedigster Tatjana Smith en de Amerikaanse Kate Douglass waren in de andere heat zo'n drie seconden sneller.

Schouten kon het door haar voorsprong in haar serie in de slotfase iets rustiger aan doen. Ze was iets sneller dan haar 2.23,08 van de voorronde, maar bleef in de uitverkochte La Défense Arena ruim boven haar Nederlands record van 2.19,81. Daarmee veroverde ze in februari in Doha de wereldtitel, mede door de afwezigheid van Smith. De finale is donderdagavond vlak na 21.00 uur.