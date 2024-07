112 -blog | Parasols en strandstoelen bij XR-demonstratie, Drugs aangetroffen na brand in Amsterdamse woning

08.15 uur

Een auto kwam, in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 01.00 uur, in het water terecht aan de Drie Merenweg bij Hoofddorp. De auto lag helemaal in de kreukels en is door een berger uit de sloot gehaald. Ook heeft de bestuurder tijdens het ongeluk een trajectcontrolecamera omver gereden.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Door het ongeluk werd de weg een tijd afgesloten van Vijfhuizen richting Nieuw Vennep.

Hoe de auto in de sloot is geraakt is nog niet bekend.