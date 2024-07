Vijf jaar celstraf voor man die voor deur Club Air omstander neerschoot: "Aanleiding was futiel"

De schietpartij vond op 18 september plaats. De schutter was eerst in de club en kreeg daar ruzie met beveiligers. Een van de beveiligers liep met hem naar buiten. De schutter vertrok, maar kwam later terug. Hij werd toen nog vastgepakt door een omstander, maar trok een omgebouwd gaspistool uit zijn broeksband. Daarna richtte hij op de beveiliger die hem naar buiten had gestuurd en loste hij twee schoten. De man raakte een bezoeker van de club die buiten stond. Het slachtoffer werd in zijn been geraakt.

Poging tot doodslag

De rechter gaat niet uit van poging tot moord, omdat het zou kunnen dat de schutter in eerste instantie alleen de bedoeling had om de beveiligers te bedreigen. Wel gaat het om poging tot doodslag op de omstander die gewond raakte en de beveiliger op wie hij richtte.

"De aanleiding voor het geweld was futiel", schrijft de rechtbank in het vonnis. "Het geschil begon nadat de beveiliging van Club AIR verdachte liet weten dat hij niet met een drankje in zijn hand de club mocht verlaten. Verdachte heeft zich buiten Club Air provocerend opgesteld jegens de beveiligers en is op enig moment een vuurwapen gaan halen. Met dat vuurwapen heeft hij in de richting van de beveiliger en het aanwezige uitgaanspubliek geschoten."

Zwakbegaafd

Volgens een psychiater en een psycholoog leidt de schutter aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis en heeft hij zwakbegaafde verstandelijke vermogens. In gesprekken over de schietpartij bagatelliseerde hij zijn rol. Het risico op herhaling werd door de deskundigen ingeschat als matig tot hoog.

Ze raadden daarom aan om hem na de celstraf een zogeheten Gedragsbeïnvloedende en Vrijheidsbeperkende Maatregel (GVM) op te leggen. Door die maatregel kan de reclassering langdurig toezicht op hem houden en kan zijn vrijheid en gedrag dus beïnvloed worden.