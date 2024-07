Noord-Hollandse wijnen zijn booming, maar hoe smaken ze eigenlijk?

Nadat we het vanmorgen uitgebreid hebben gehad over wat er voorafgaat aan een glas wijn uit Noord-Holland, moeten we natuurlijk ook uitgebreid de tijd nemen om te proeven. Presentator Jelmer Vlot duikt in deze special van NH samen met sommelier Milton Verseput in de wereld van de Noord-Hollandse wijn: houden die wijntjes een beetje stand?